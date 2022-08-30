Росія переобладнала Су-25 ВПС Білорусії під ядерні ракети

Участь Білорусі у війні Росії проти України продовжує підштовхувати Мінськ до ще тіснішої військової співпраці з Москвою, білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Росія модернізувала літаки його країни, щоб вони могли нести тактичну ядерну зброю.





“Ми з Путіним якось говорили в Санкт-Петербурзі, що переобладнаємо білоруські літаки “Сухий” у тому числі і для того, щоб вони могли нести ядерну зброю”, – сказав білоруський диктатор, повідомляє державне інформаційне агентство БелТА. “Ви думаєте, ми говоримо дурниці? Все готове”, – сказав він.

Торік у червні під час зустрічі зі своїм російським колегою Лукашенко попросив Путіна модернізувати літаки Су-25 його країни, щоб вони могли нести ядерну зброю. Під час тієї ж зустрічі російський лідер заявив, що його країна надасть Білорусі ракети “Іскандер-М”, здатні нести ядерну зброю.

Білоруські військові “мають досить велику кількість літаків Су-25. Вони можуть бути відповідно переозброєні”, – сказав Путін на зустрічі.

За оцінками галузевих видань, у Білорусі експлуатується 67 літаків Су-25, що робить винищувач найпоширенішим бойовим літаком у парку країни.