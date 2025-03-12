На випадок блекауту: Xiaomi випустила дешеву рацію, яка ловить на 5 км

Xiaomi представила рацію Walkie Talkie 3. За словами компанії, вона чудово підійде для виїздів на природу або активностей на свіжому повітрі – для цього новинка підтримує зв’язок на відстані до 5 км.

Xiaomi Walkie Talkie 3 має потужність у 3 Вт і покриває до 10 000 м² території. Робочий діапазон – 430-440 МГц. За словами виробника, дві рації зможуть зв’язатися на відстані до п’яти кілометрів. Час автономної роботи становить 120 годин у режимі очікування, а тривалість розмови може сягати 10 годин.

Усередині встановлений акумулятор ємністю 2000 мАг, а для зарядки передбачений порт Type-C. Також є кнопка SOS і FM-приймач. Рація виконана в корпусі з розмірами 163 x 55 x 32 мм, а на задній панелі є знімна кліпса для кріплення пристрою до одягу або інших предметів. Налаштовувати роботу гаджета можна не тільки за допомогою кнопок управління, а й у застосунку для смартфона.

Вартість становить $18, але немає інформації, чи продається пристрій попарно, чи по одній штуці.