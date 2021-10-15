iPhone 13 Pro та Nokia 3310 зійшлися у двобої на міцність

Сучасні смартфони рідко можуть похвалитися своєю міцністю. У цьому питанні вони зовсім не рівня старим кнопковим телефонам, якими можна було ламати горіхи. Такої думки дотримується більшість людей, і вона не завжди правдива. Звичайно, пошкодити повністю скляний гаджет простіше, ніж шматок пластика, але розробники Gorilla Glass і інші високотехнологічних матеріалів не просто так отримують свою зарплату.





YouTube-канал TechRax провів цікавий краш-тест новенького iPhone 13 Pro. Вони скинули його з гвинтових сходів 20-поверхової будівлі, і зробили те ж саме з «безсмертною» Nokia 3310, щоб порівняти міцність пристроїв.

Експеримент вийшов не до кінця – девайси так і не долетіли до землі, оскільки потоки повітря зносили їх до поручнів. Після першого падіння на висоту декількох поверхів у iPhone 13 Pro постраждало тільки скло на спинці, а дисплей залишився цілим. Блогери кинули його ще три рази, задня кришка розбилася вщент, а екран отримав лише невеликі тріщини в кутку, які не вплинули на працездатність сенсора. В кінці апарат продовжив функціонувати.

Коротше кажучи – зібрана новинка на совість, а з огляду на те, що в повсякденному житті піддавати смартфон подібним тестам ніхто не буде, приводів переживати про його надійності немає ніяких.