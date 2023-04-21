Xiaomi представила свої нові планшети – Pad 6 та Pad 6 Pro

Компанія Xiaomi представила планшети Pad 6 та Pad 6 Pro, наступників серії Pad 5, яка дебютувала у 2021 році.
Обидві моделі оснащені 11-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2,8K та частотою оновлення 144 Гц, а основною відмінністю є процесори Qualcomm. Стандартний Pad 6 поставляється з чіпом Snapdragon 870, тоді як більш просунутий Pad 6 Pro працює на базі Snapdragon 8+ Gen 1. Конфігурації пам’яті включають 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам’яті, а варіанти зберігання даних варіюються від 128 ГБ до 512 ГБ.
Pad 6 має 8-мегапіксельну фронтальну та 13-мегапіксельну основну камери, тоді як Pad 6 Pro оснащений 20-мегапіксельною фронтальною та 50-мегапіксельною основною камерами. Ємність акумуляторів базової та Pro моделей становить 8840 мАг та 8600 мАг відповідно. Обидва планшети сумісні з оновленими фірмовими стилусами та обкладинками для клавіатури.
Планшети Pad 6 та Pad 6 Pro будуть доступні в Китаї з кінця квітня, при цьому компанія Xiaomi не надала жодних подробиць щодо їх виходу на інші ринки.
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