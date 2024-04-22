Який процесор Intel купити в 2024 році: топ найкращих недорогих моделей

Редакція ресурсу GameRant вибрала найбільш вдалі ЦП Intel для ігрового ПК початкового рівня.

На першому місці актуальний Intel Core i5-14500. Цей 14-ядерний процесор хороший і для ігор, і для роботи. Друге місце в Intel Core i3-14100F, який є найкращим чіпом для ігрового ПК початкового рівня.

Замикає трійку лідерів Intel Core i5-14400F. Він дешевше, ніж Intel Core i5-14500 і має відмінну енергоефективність.

Intel Core i5-14600KF в GameRant рекомендують тим, хто готовий витратити більше. Це ЦП уже середнього рівня, який у парі з потужною відеокартою дасть змогу насолоджуватися іграми в 2K або навіть 4K.

Intel Core i5-12600KF на п’ятому рядку. Це найкращий бюджетний процесор Intel для тих, хто планує зайнятися розгоном.

Замикає топ-6 Intel Core i5-13600KF, який майже настільки ж швидкий, як і Intel Core i5-14600KF, але коштує дешевше.