Названо продукти, які допомагають не захворіти на ковід

Лікар-дієтолог Емілі Лімінг з Королівського коледжу Лондона розповіла, які продукти можуть бути корисні для профілактики коронавірусної інфекції.





Спеціаліст брала участь в науковій роботі, в рамках якої з’ясувалося , що люди, які дотримуються певного раціону, рідше інфікуються коронавірусом. Зокрема, люди, які вживають високоякісну і рослинну їжу на 10% рідше стикаються з хворобою, а також на 40% рідше потрапляють з нею в лікарню або страждають від важкої форми COVID-19.

Важливо вживання здорових і цілісних продуктів рослинного походження, таких як фрукти, овочі, квасоля та інші бобові, насіння і цільнозернові продукти. Також необхідно включити в свій раціон жирну рибу і знизити кількостей вживаних продуктів з високим ступенем обробки ” , – поділилася лікар.

У джерелі також йдеться про те, що від підбору правильного раціону залежить імунітет. У зв’язку з цим важливо вживати продукти рослинного походження, в числі яких овочі, горіхи і фрукти. Крім того, фахівці радять також їсти жирну рибу і невелику кількість чорного шоколаду. Такий антіковідний раціон сприяє утворенню здорового і різноманітного мікробного складу в кишечнику, завдяки чому зміцнюється імунітет.