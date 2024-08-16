Samsung випустила найдешевший смартфон серії Galaxy A

Samsung випустила Galaxy A06 – найбюджетніший смартфон у шостому поколінні Galaxy A. Пристрій оснащений 6,7-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1600×720 пікселів, яскравістю 450 ніт і частотою оновлення 90 Гц. Також він може похвалитися стильним корпусом з так званим «кнопковим острівцем» – ділянкою, що випирає збоку, на якій розташовані кнопка живлення з вбудованим датчиком відбитка пальця і регулятор гучності.

Смартфон працює на базі восьмиядерного процесора MediaTek Helio G85 – того самого, який був встановлений у торішньому Galaxy A05. Доступні конфігурації з 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X, а обсяг простору для зберігання даних в обох становить 128 ГБ.

Зображення: Samsung

Задніх камер у Galaxy A06 дві: основна на 50 Мп і допоміжна на 2 Мп. Роздільна здатність фронтального сенсора – 8 Мп. Пристрій оснащений батареєю на 5 000 мА-год з підтримкою швидкої 25-ватної зарядки.

В якості операційної системи використовується Android 14. Samsung обіцяє випускати оновлення ОС протягом двох років, а прошивки безпеки – протягом одного року.

Зображення: Samsung

Galaxy A06 доступний у білому, золотистому і темно-синьому кольорах. Він надійде в продаж у В’єтнамі 22 серпня. Версія з 4 ГБ оперативної пам’яті обійдеться в 3 190 000 донгів (≈5000 гривень), а з 6 ГБ – у 3 790 000 донгів (≈6000 гривень).