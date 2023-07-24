Samsung представила телевізор вартістю 4 мільйона гривень

Samsung оголосила про початок продажів у Кореї свого 89-дюймового телевізора з матрицею MicroLED, який оцінили в 130 млн вон (близько 4 млн. грн.). Про це повідомляє портал ITHome.

Телевізор Samsung MNA89MS1BACXKR оснащений інноваційною технологією MicroLED, яка забезпечує високу довговічність, ефективність та продуктивність. Екран отримав понад 20 мільйонів мікросвітлодіодів, підтримку форматів HDR10 та HDR10+ та пікову яскравість 2000 кд/м2. За продуктивність телевізора відповідає мікропроцесор Micro AI.

Крім того, телевізор Samsung може похвалитися наявністю вбудованої 6.2.2-канальної аудіосистеми потужністю 100 Вт, яка підтримує Dolby Atmos, технологію OTS Pro для синхронізації звуку та відео, технологію AVA для інтелектуального регулювання звуку та функцію Q-symphony для гармон.

Віце-президент компанії Samsung Electronics Korea Техван Хван заявив про намір розширити лінійку MicroLED моделями діагоналлю 76, 101 та 114 дюймів. Дата виходу цих версій та їх вартість поки що не розкриваються.