Керівника Samsung можуть посади на 5 років

Прокуратура Південної Кореї вимагає п’ять років ув’язнення для Джея Лі, топ-менеджера компанії Samsung. Лі звинувачують у бухгалтерському шахрайстві та маніпулюванні цінами на акції, пов’язаному зі злиттям вартістю 8 мільярдів доларів, яке відбулося у 2015 році.

Під час судового процесу в Центральному окружному суді Сеула прокурори стверджували, що 55-річний Лі, разом з іншими колишніми керівниками, порушив Закон про ринки капіталу з метою сприяння злиттю дочірніх компаній Samsung C\&T і Cheil Industries. Метою злиття було посилення контролю над Samsung Electronics, флагманською компанією групи.

Лі та інші керівники заперечували будь-які правопорушення і стверджували, що злиття і бухгалтерські процеси були звичайною управлінською діяльністю.

Більш детальна інформація показує, що Лі раніше був засуджений за звинуваченнями у хабарництві, пов’язаними з колишнім президентом Південної Кореї Пак Кин Хе. В результаті він відсидів 18 місяців у в’язниці з 2017 по 2021 рік. Однак згодом він був умовно-достроково звільнений у 2021 році, а пізніше отримав помилування у 2022 році.