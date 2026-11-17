Японська компанія Kyodo представила незвичайний планшет Myofree, розроблений для зменшення навантаження на очі під час тривалого використання електронних пристроїв. На відміну від традиційних рішень із фільтрами синього світла або матовими дисплеями, новинка використовує спеціальну технологію формування зображення та окремі окуляри. За задумом виробника, це дозволяє створити для очей умови, схожі на спостереження за віддаленими об’єктами.

Розробники пояснюють, що тривале фокусування на близько розташованому екрані може спричиняти втому очей. Зазвичай планшети та смартфони використовують на відстані кількох десятків сантиметрів, через що зорова система постійно працює в режимі близького бачення. Kyodo пропонує змінити саме принцип сприйняття зображення, а не лише його яскравість чи кольорову температуру.

Як працює незвичайна технологія Kyodo Myofree

Основою Myofree стала фірмова технологія формування зображення, яка працює разом з окулярами з круговою поляризацією. Коли користувач дивиться на планшет із відстані приблизно 40 сантиметрів, система створює ефект, за якого напрямки погляду очей відповідають спостереженню за об’єктом на відстані близько п’яти метрів. За твердженням виробника, це має зменшувати напруження зорової системи під час читання, навчання та перегляду відео.

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Для використання технології необхідно надягати спеціальні окуляри. Компанія підготувала три варіанти: стандартну дорослу модель, компактну дитячу версію та накладку, яку можна закріпити поверх звичайних окулярів для корекції зору. Водночас незалежних клінічних підтверджень ефективності такого підходу наразі не представлено.

Великий екран, Android 16 та підтримка HDMI

Kyodo Myofree оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю Full HD. Пристрій працює під керуванням Android 16 та підтримує звичайні застосунки, браузери, освітні програми й відеосервіси. Завдяки великій діагоналі новинка більше нагадує портативний монітор, ніж традиційний компактний планшет.

Серед особливостей також зазначені роз’єми USB-C та HDMI. За інформацією виробника, вони підтримують передавання відеосигналу в обох напрямках, тому Myofree можна використовувати як додатковий дисплей для ноутбука або ігрової консолі. Це розширює можливості пристрою за межі звичайного планшета.

Офіційну вартість Kyodo Myofree поки не оголосили. Попередні замовлення мають стартувати 18 листопада 2026 року на японській краудфандинговій платформі Makuake. Тоді ж виробник обіцяє розкрити ціни та доступні комплектації з різними варіантами окулярів.