Названо найпопулярніші смартфони 2021

Аналітики з компанії IDC розповіли про найпопулярніші у світі смартфони за підсумками перших дев’яти місяців поточного року. На жаль, якихось конкретних цифр продажів не наводиться — просто було названо п’ятірку гаджетів, розпроданих 2021 року найбільшими тиражами. Відразу зазначимо, що вся ця п’ятірка представлена ​​лише двома брендами – Apple і Samsung.





Головним хітом року, передбачувано став американський апарат iPhone 12.

Друге, і лише друге, місце отримав представник Південної Кореї – бюджетний апарат Samsung Galaxy A12. Сьогодні в нашій країні його можна придбати, приблизно, за 4300 гривень.

“Бронза” дісталася “яблучному” апарату попереднього покоління – iPhone 11.

Четверте місце рейтингу найпопулярніших смартфонів цього року посіла найдорожча модель Apple попереднього покоління – iPhone 12 Pro Max.

Замикає п’ятірку лідерів, як ви, напевно, вже й самі здогадалися модель iPhone 12 Pro.

Додамо, що iPhone поточного, тринадцятого за рахунком, покоління не потрапили до топ-5 цього рейтингу, оскільки їх офіційний продаж стартував лише наприкінці вересня — місяця, яким якраз і закінчується проаналізований експертами період. За підсумками року iPhone 13, напевно, займе як мінімум п’яту сходинку з продажу.