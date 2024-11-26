REDMI K80 Pro отримає потужну камеру та Snapdragon 8 Elite

Напередодні швидкої масштабної презентації гаджетів REDMI суббренд Xiaomi розкрив дизайн камерного блоку і деякі характеристики топового смартфона серії REDMI K80 Pro.

Це буде перший смартфон Redmi K з телеоб’єктивом і оптичною стабілізацією зображення (OIS). Виробник заявляє, що девайс отримає основну камеру Sony LYT-800 на 50 Мп з оптостабом, а також телеоб’єктив також на 50 Мп з «плаваючою» лінзою, що дає змогу робити знімки крупним планом на відстані 10 см від об’єкта. Третій сенсор – надширококутна камера на 32 Мп з кутом огляду 120 градусів.

Також Xiaomi підтвердила, що REDMI K80 Pro отримає чіп Snapdragon 8 Elite і потужний акумулятор ємністю 6000 мАг.

Найімовірніше, на міжнародний ринок ці смартфони вийдуть навесні 2025 року під брендом Poco.