Японская компания Kyodo представила необычный планшет Myofree, разработанный для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании электронных устройств. В отличие от традиционных решений с фильтрами синего света или матовыми дисплеями, новинка использует специальную технологию формирования изображения и отдельные очки. По замыслу производителя, это позволяет создать для глаз условия, схожие с наблюдением за удаленными объектами.

Разработчики объясняют, что длительная фокусировка на расположенном близко экране может вызывать усталость глаз. Обычно планшеты и смартфоны используют на расстоянии нескольких десятков сантиметров, из-за чего зрительная система постоянно работает в режиме ближнего зрения. Kyodo предлагает изменить именно принцип восприятия изображения, а не только его яркость или цветовую температуру.

Как работает необычная технология Kyodo Myofree

Основой Myofree стала фирменная технология формирования изображения, которая работает в сочетании с очками с круговой поляризацией. Когда пользователь смотрит на планшет с расстояния примерно 40 сантиметров, система создает эффект, при котором направления взгляда глаз соответствуют наблюдению за объектом на расстоянии около пяти метров. По утверждению производителя, это должно снижать нагрузку на зрительную систему во время чтения, обучения и просмотра видео.

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Для использования этой технологии необходимо надевать специальные очки. Компания подготовила три варианта: стандартную модель для взрослых, компактную детскую версию и накладку, которую можно закрепить поверх обычных очков для коррекции зрения. В то же время независимых клинических подтверждений эффективности такого подхода пока не представлено.

Большой экран, Android 16 и поддержка HDMI

Kyodo Myofree оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Устройство работает под управлением Android 16 и поддерживает обычные приложения, браузеры, образовательные программы и видеосервисы. Благодаря большой диагонали новинка больше напоминает портативный монитор, чем традиционный компактный планшет.

Среди особенностей также отмечены разъемы USB-C и HDMI. По информации производителя, они поддерживают передачу видеосигнала в обоих направлениях, поэтому Myofree можно использовать в качестве дополнительного дисплея для ноутбука или игровой консоли. Это расширяет возможности устройства за пределы обычного планшета.

Официальная стоимость Kyodo Myofree пока не объявлена. Предварительные заказы должны начаться 18 ноября 2026 года на японской краудфандинговой платформе Makuake. Тогда же производитель обещает раскрыть цены и доступные комплектации с различными вариантами очков.