Honor Magic V7 появился в сети за полгода до анонса. Складной смартфон получит экран большего размера и камеру с RYYB-сенсором

Honor готовит сразу несколько новинок. Помимо серии Win 2, которую представят в Китае 21 октября, компания, по данным инсайдеров, разрабатывает широкий складной смартфон и обычную «книжку», которая может получить название Magic V7. Ключевые характеристики последней уже обнародовал известный инсайдер Digital Chat Station.

По словам инсайдера, Magic V7 будет оснащён 6,5-дюймовым внешним дисплеем и внутренним экраном с ультратонким стеклом диагональю около 8,15 дюйма. Для сравнения: нынешний Magic V6 имеет 6,52-дюймовый внешний и 7,95-дюймовый внутренний экраны. То есть внешне смартфон почти не изменится, а в разложенном виде станет заметно просторнее.

Камеры и аккумулятор

Инженерный прототип оснащен основной камерой на 50 Мп с большим сенсором SmartSens SC595 формата 1/1,28 дюйма, изменяемой диафрагмой и технологией RYYB, которая должна улучшать съемку при слабом освещении. Дополняет его перископический телеобъектив примерно на 50 Мп.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Кроме того, Magic V7, по всей видимости, получит аккумулятор емкостью более 6000 мА·ч и флагманский процессор нового поколения. Поскольку Magic V6 работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, его преемник, скорее всего, получит чип серии Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Когда ожидать

Magic V6 был представлен в марте этого года на выставке MWC 2026, поэтому Magic V7, вероятно, дебютирует примерно в то же время в следующем году. То есть до анонса осталось ещё несколько месяцев, и характеристики успеют измениться.

Honor официально работает в Украине, поэтому, если эта складная новинка выйдет на мировой рынок, её, скорее всего, привезут и к нам. Впрочем, о ценах и сроках говорить пока рано.