Xiaomi 18T получит значительные обновления, главным из которых станет 200-мегапиксельная камера Leica

Xiaomi 18T может стать одним из самых интересных смартфонов премиального среднего класса этого года. По последним слухам, новинка получит 200-мегапиксельную основную камеру с брендингом Leica и чрезвычайно быстрый OLED-дисплей с частотой обновления 185 Гц.

Xiaomi 17T вышел всего лишь в мае, поэтому до официальной презентации Xiaomi 18T, вероятно, остаётся ещё несколько месяцев. Однако, как свидетельствует свежая информация от инсайдера @Gadgetsdata, смартфон может получить сразу несколько значительных обновлений.

Согласно утечке, Xiaomi по-прежнему будет оснащать телефон тремя задними камерами под брендом Leica, но две из них будут иметь значительно более высокое разрешение, чем раньше. Компания якобы планирует установить 200-мегапиксельную основную камеру даже в базовую модель серии T. Её дополнят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив на 50 Мп, а фронтальная камера, как ожидается, сохранит сенсор на 32 Мп.

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Заметно улучшится и экран. Частота обновления LTPS OLED-панели, по имеющимся данным, увеличится со 120 до 165 Гц в обычном режиме и даже до 185 Гц в играх, поддерживающих эту функцию. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.

Внутри смартфона, по всей видимости, будет работать MediaTek Dimensity 8600 — ещё не анонсированный чип на базе ARM, который также должен получить ряд существенных улучшений. По словам инсайдера, корпус Xiaomi 18T сертифицирован по стандарту IP69, то есть защищён от воды. Устройство будет поставляться с Android 17.

Разочаровывает то, что Xiaomi, судя по всему, и дальше будет использовать порт USB-C с поддержкой только USB 2.0, а это ограничивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

До запуска может оставаться ещё более полугода, и планы Xiaomi за это время могут измениться, поэтому к этим слухам следует относиться с осторожностью.