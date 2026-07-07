Кого больше — миллиардеров или пилотов F-35: цифры оказались неожиданными

В мире больше миллиардеров, чем пилотов, допущенных к полетам на истребителях F-35. Разница не огромная, но само сравнение хорошо показывает, насколько узок круг людей, способных управлять самыми современными боевыми самолетами пятого поколения.

По последним оценкам, в мире насчитывается около 3400 пилотов F-35. Для сравнения: в рейтинге Forbes за 2026 год указано 3428 миллиардеров. То есть людей с состоянием свыше 1 млрд долларов на планете чуть больше, чем военных летчиков, прошедших подготовку для полетов на F-35.

Почему пилотов F-35 так мало

F-35 — один из самых сложных боевых самолетов в мире. Он сочетает в себе незаметность для радаров, мощные датчики, современную электронику, обмен данными в режиме реального времени и способность действовать в составе крупной боевой сети.

Пилот такого самолета должен не просто управлять машиной. Он фактически работает с огромным массивом информации: видит данные с радаров, инфракрасных систем, других самолетов, кораблей и наземных подразделений. Поэтому обучение на F-35 является длительным, дорогостоящим и доступным лишь для ограниченного круга военных.

К тому же F-35 эксплуатируют не все страны. Самолет находится на вооружении США и их союзников, а его поставки строго контролируются. Даже если государство закупает такие истребители, подготовка достаточного количества пилотов занимает годы.

Самолетов больше, чем кажется, но пилоты по-прежнему в дефиците

Программа F-35 уже стала одной из самых масштабных в современной военной авиации. Компания Lockheed Martin сообщает о более чем 1300 поставленных самолетах и более 1 млн часов налета. Истребители базируются на десятках баз в разных странах.

Однако количество подготовленных пилотов по-прежнему остается весьма ограниченным. Это объясняется не только стоимостью обучения, но и требованиями к опыту, здоровью, психологической подготовке и допуску к работе с чувствительными технологиями.

В этом смысле сравнение с миллиардерами выглядит не просто курьезом. Оно показывает, что доступ к управлению F-35 — это даже более редкое явление