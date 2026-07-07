Кого більше — мільярдерів чи пілотів F-35: цифри виявилися несподіваними

У світі є більше мільярдерів, ніж пілотів, допущених до польотів на винищувачах F-35. Різниця не величезна, але саме порівняння добре показує, наскільки вузьким є коло людей, які можуть керувати найсучаснішими бойовими літаками п’ятого покоління.

За актуальними оцінками, у світі налічується близько 3400 пілотів F-35. Для порівняння, у рейтингу Forbes за 2026 рік зафіксовано 3428 мільярдерів. Тобто людей зі статками понад 1 млрд доларів на планеті трохи більше, ніж військових льотчиків, які пройшли підготовку для польотів на F-35.

Чому пілотів F-35 так мало

F-35 — один із найскладніших бойових літаків у світі. Він поєднує малопомітність для радарів, потужні сенсори, сучасну електроніку, обмін даними в реальному часі та здатність працювати як частина великої бойової мережі.

Пілот такого літака має не просто керувати машиною. Він фактично працює з величезним масивом інформації: бачить дані з радарів, інфрачервоних систем, інших літаків, кораблів і наземних підрозділів. Тому навчання на F-35 є довгим, дорогим і доступним лише для обмеженого кола військових.

До того ж F-35 експлуатують не всі країни. Літак стоїть на озброєнні США та союзників, а його постачання суворо контролюються. Навіть якщо держава купує такі винищувачі, підготовка достатньої кількості пілотів займає роки.

Літаків більше, ніж здається, але пілоти залишаються дефіцитом

Програма F-35 уже стала однією з наймасштабніших у сучасній військовій авіації. Lockheed Martin повідомляє про понад 1300 поставлених літаків і понад 1 млн годин нальоту. Винищувачі розміщені на десятках баз у різних країнах.

Однак кількість підготовлених пілотів усе одно залишається дуже обмеженою. Це пояснюється не лише ціною навчання, а й вимогами до досвіду, здоров’я, психологічної підготовки та допуску до роботи з чутливими технологіями.

У цьому сенсі порівняння з мільярдерами виглядає не просто курйозом. Воно показує, що доступ до керування F-35 є навіть рідкісніш