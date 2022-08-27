«Винайдемо туалет заново»: Samsung разом із фондом Білла Гейтса показали революційний унітаз

Фонд Біла та Мелінди Гейтс повідомили про завершення проєкту «Винайдемо туалет наново». До нього була залучена Samsung Electronic. Мета компанії, що тривала 3 роки, полягала у створені безпечного туалету для домашнього користування. На офіційному сайті Samsung вже є офіційна заява про успішні досягнення у розробках.





Якщо думаєте, що ваш домашній унітаз цілком безпечний, то ні. Адже він є ідеальним середовищем для розмноження патогенних мікроорганізмів. За даними МОЗ майже 3,6 млрд людей користуються потенційно небезпечними санітарно-технічними засобами. Через це кожного року у світі вмирає 5 млн дітей у віці до 5 років. Нова розробка таку можливість виключає. Все через біологічну та термічну обробки, які вбивають 100% бактерій.

У фонді Гейтсів сподіваються, що така ідея стане вигідною не лише, як соціальний, але і як комерційний проєкт. Тому вони докладуть зусилля, щоб розробка стала популярною і доступною для широкого загалу у всьому світі.

Samsung заявили, що будуть пропонувати безкоштовні ліцензії, а також патенти, що стосуються проєкту підприємствам розвинених країн, щоб запустити технологію у масове виробництво.

Особливості прототипу безпечного туалету

Сумісна праця над проєктом почалась у 2019 році. І тепер світові буде представлений перший прототип нового туалету. Всі тестування пройшли успішно, а результати перевершили всі очікування.

Три роки поспіль тривали розробки. За цей час було виготовлено декілька прототипів, та лише останній зміг задовольнити потреби технологів.

Сам по собі туалет досить енергоефективний. Головною «фішкою» стала система очищення. Вона дозволяє повністю рециркулювати очищену воду, а також знищує відходи: тверді осушує та спалює, а рідкі очищує та перетворює на чисту H2O. Дизайн мало чим відрізняється від звичних унітазів.