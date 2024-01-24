OnePlus 12 почав продаватися за межами Китаю

Видатний смартфон від OnePlus на базі топового Snapdragon 8 Gen 3 тепер доступний не тільки в Піднебесній.

Крім флагманського чипсета у OnePlus 12 по-справжньому унікальний екран. Це 6,82-дюймова LTPO AMOLED-панель з роздільною здатністю 3168 на 1440 пікселів, частотою оновлення від 1 до 120 Гц і рекордною яскравістю 4500 ніт.

Тильна камера смартфона потрійна, з головним сенсором Sony LYT-808 на 50 Мп, ширіком на 48 Мп і перископним модулем OmniVision OV64B. Селфі-камера на 32 Мп. За налаштування оптики відповідала легендарна фірма Hasselblad.

OnePlus 12 оснащений 12 або 16 ГБ ОЗП і 256 або 512 ГБ ПЗП. Батарея на 5000 мА*год підтримує 100-ватну дротову зарядку і 50-ватну – бездротову. Є рушій OnePlus Trinity Engine, який оптимізує продуктивність девайса в іграх.

Версія з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ ПЗП коштує 949 євро, варіант на 16 і 512 ГБ обійдеться в 1099 євро.