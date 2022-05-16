Розсекречено характеристики головного флагмана Xiaomi 2022-го року

Головним флагманом Xiaomi цього року має стати Xiaomi 12 Ultra. На апарат покладаються величезні очікування, оскільки нещодавно керівництво фірми заявляло про її наміри стати лідером ринку в преміальному сегменті.





Вийде це у Xiaomi чи ні поки що сказати важко, але сьогодні приспіли чутки про те, які характеристики може отримати гаджет. Xiaomi 12 Ultra приписують 6.73-дюймовий дисплей з 2К роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц, а також процесор Snapdragon 8 Gen 1 Plus, якому складуть компанію до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ постійної пам’яті.

Передбачувана ємність батареї складе 4900 мАч, також обіцяють швидкісну зарядку на 120 Вт по дроту та бездротову 50 Вт. Крім того, телефон отримає підекранний сканер відбитків пальців, ІЧ-порт, стереодинаміки та лінійний вібромотор. Також корпус має захист від вологи за стандартом IP68.

Що стосується фотоможливостей, обіцяють квадрокамеру на 50+48+48+12 МП. Як ОС використовуватиметься Android 12 у фірмовому інтерфейсі MIUI. Вартість почнеться із $885 за базову версію на 8/256 ГБ.