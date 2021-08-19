Названо категорії людей, яким не можна їсти яблука

Лікар-дієтолог Марина Аплетyн в розмові з виданням “GSMinfo” розповіла українцям, кому не варто їсти яблука.





Так, за словами лікаря, відмовитися від яблук слід людям з алергією на кісточкові плоди. Протипоказано вживати свіжі фрукти може бути і страждаючим від гастриту, ерозивного гастриту та інших запальних процесах шлунково-кишкового тракту.

“Якщо у людини спостерігаються гастрити, ерозивні гастрити або інші запальні процеси шлунково-кишкового тракту, фруктова кислота може негативно відбитися на стані. Крім того, яблучна шкірка має досить жорстку консистенцію і також може подразнювати слизові ” , – поділилася фахівець.

У той же час, для любителів яблук, які мають хвороби шлунково-кишкового тракту, можна знайти вихід. Зокрема, при запіканні фрукти стають менш кислотними, а також більш м’якими. Крім того, термічна обробка збільшує кількість клітковини в цьому продукті.