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Названо категорії людей, яким не можна їсти яблука

19.08.2021
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Лікар-дієтолог Марина Аплетyн в розмові з виданням “GSMinfo” розповіла українцям, кому не варто їсти яблука.


Так, за словами лікаря, відмовитися від яблук слід людям з алергією на кісточкові плоди. Протипоказано вживати свіжі фрукти може бути і страждаючим від гастриту, ерозивного гастриту та інших запальних процесах шлунково-кишкового тракту.

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“Якщо у людини спостерігаються гастрити, ерозивні гастрити або інші запальні процеси шлунково-кишкового тракту, фруктова кислота може негативно відбитися на стані. Крім того, яблучна шкірка має досить жорстку консистенцію і також може подразнювати слизові ” , – поділилася фахівець.

У той же час, для любителів яблук, які мають хвороби шлунково-кишкового тракту, можна знайти вихід. Зокрема, при запіканні фрукти стають менш кислотними, а також більш м’якими. Крім того, термічна обробка збільшує кількість клітковини в цьому продукті.

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