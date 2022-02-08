Розкрито характеристики преміального Xiaomi 12 Ultra

Незважаючи на те, що лінійка смартфонів Xiaomi 12 була майже повністю розкрита до анонсу, виробник намагається тримати в таємниці деталі щодо камерофону Xiaomi 12 Ultra. Однак Digital Chat Station постійно публікує нові відомості про цей флагман.





Смартфон називають добре збалансованим. Джерело говорить про те, що апарат оснащений якісним екраном від Samsung з роздільною здатністю 2К і частотою оновлення 120 Гц, а також дуже великою батареєю, ємність якої значно більша, ніж у Xiaomi 12 Pro. При цьому у останнього акумулятор на 4600 мАг.

Також автор згадує значний набір камер з перископ-модулем і 50-мегапіксельним основним сенсором. А ось чутки про наявність 120-ватної зарядки не підтвердилася, джерело згадало провідну зарядку потужністю 100 Вт, а також те, що її доповнить бездротова зарядка. Цікаво те, що інформатор вказав про апаратну основу гаджета Snapdragon 8 Gen 1, назвавши процесор невдачею.

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