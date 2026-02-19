Google Pixel 10a розчарував інсайдерів: смартфон виявився копією торішньої моделі

Відомий техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) поділився своїми враженнями від нового смартфона Google Pixel 10a, і його вердикт виявився доволі несподіваним. За словами оглядача, пристрій є не еволюцією лінійки, а фактичним перевиданням торішнього Pixel 9a. Відрізнити ці два смартфони візуально майже неможливо: новинка зберегла ті ж самі габарити, ідентичний плоский дизайн, алюмінієву рамку та навіть звичне розташування кнопок і портів. Ємність акумулятора також залишилася незмінною і становить 5100 мАг.

Технічні характеристики здебільшого перекочували з попередника без жодних змін. Pixel 10a отримав той самий 6,3-дюймовий екран із товстими рамками та базовою частотою оновлення 60 Гц (з можливістю перемикання на 120 Гц). Недоторканими залишилися і камери, і процесор — смартфон працює на базі торішнього чипа Tensor G4 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Стартова ціна пристрою також не змінилася і становить 499 доларів.

Деякі точкові покращення все ж присутні, хоча вони й не впливають на загальний досвід використання кардинально. Дисплей став на 10% яскравішим і тепер захищений міцнішим склом Gorilla Glass 7i замість застарілого Glass 3. Швидкість дротової зарядки трохи підняли з 23 до 30 Вт, а бездротової — з 7,5 до 10 Вт. Також додалася підтримка супутникового сигналу SOS для певних регіонів і нові варіанти кольорів корпусу. Попри відсутність суттєвих апаратних інновацій, Google продовжує робити ставку на потужний софт, можливості штучного інтелекту та гарантовані 7 років оновлень системи. Для нових покупців Pixel 10a залишається вигідною пропозицією, проте власникам 9a оновлюватися немає жодного сенсу.