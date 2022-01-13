Чи правда, що смартфони з MediaTek фотографують гірше, ніж зі Snapdragon?

Більшість покупців при покупці нового смартфона хочуть отримати від нього хорошу камеру (а також тривалий час автономної роботи, третій найпопулярніший критерій – це, мабуть, колір корпусу). І існує стійка думка, що девайси з процесорами MediaTek фотографують гірше, ніж пристрої з чіпами Qualcomm Snapdragon. Чи це так насправді?





За процесорами MediaTek досі стоїть погана слава – багато хто все ще дивиться на них крізь призму старих чіпів, які насправді серйозно поступалися розробкам Qualcomm. Однак правда в тому, що сьогодні MediaTek нічого соромитися – іноді за продуктивністю вони навіть перевершують пристрої зі Snapdragon на борту.

Однак, якщо подивитися на флагманський сегмент Android-смартфонів, більшість із них поставляються із платформою Qualcomm Snapdragon. Чи означає це, що пристрої на MediaTek не можуть робити хороші фотографії, адже саме фотографічні можливості є основним аспектом будь-якого флагмана?

Хан Босяо, менеджер з продуктів Vivo, висловився з цього приводу. За його словами, смартфони з процесорами MediaTek фотографують не гірше, ніж пристрої із мобільними платформами Snapdragon. Він вважає, що часи, коли чіпи MediaTek сильно відставали щодо обробки зображень, давно минули — закінчилися із запуском Helio P70 у жовтні 2018 року.

Vivo використовувала цей чіп у моделі vivo S1, яка позиціонувалася як смартфон вище середнього рівня. Якби виробник вважав, що процесори MediaTek не здатні обробляти якісні фотографії, він їх би точно не використовував, адже мобільна фотографія для китайців у пріоритеті.

Хан Босяо вважає, що погана репутація MediaTek може бути пов’язана з тим, що багато компаній не витрачають достатньо ресурсів на дослідження та розробки, крім того, не оснащують свої моделі оптичною стабілізацією зображення, яка серйозно впливає на якість знімків.

Тому не варто звинувачувати MediaTek у недостатньо добрих фотографіях свого смартфона. Так, процесор впливає на обробку зображень, але це не єдина ланка – ланцюжок, по якому проходить кожне фото, довгий і дуже складний. Багато що залежить від виробників та їх рішень під час проектування пристрою.