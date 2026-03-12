Hardnews

Битва субфлагманів у 4К: RTX 5070 Ti проти RX 9070 XT — результати тестів у 5 іграх

Автор:
GSMinfo
GeForce RTX 5070 Ti

Автор популярного YouTube-каналу Bang4BuckPC Gamer провів детальне порівняння двох свіжих відеокарт — GeForce RTX 5070 Ti та Radeon RX 9070 XT. Тестування проходило на топовому залізі 2026 року: процесорі Ryzen 9950X3D та 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6000.

Зміст статті

Результати показали, що хоча в класичних іграх боротьба йде на рівних, технології трасування променів (RT) та шляху (PT) стають вирішальним фактором.

Результати тестування (4К, FPS)

ГраRadeon RX 9070 XTGeForce RTX 5070 TiПеревага
Ashes of the Singularity219257+17% (Nvidia)
Hitman 34448+9% (Nvidia)
Ghost Recon Breakpoint8793+7% (Nvidia)
Monster Hunter Wilds8382+1% (AMD)
DOOM: The Dark Ages (PT)6091+54% (Nvidia)

Головні висновки

У більшості проєктів без важких візуальних ефектів різниця між картками не є критичною — вона коливається в межах 7-17%. В одній грі (Monster Hunter Wilds) Radeon навіть зміг вирватися вперед на символічний 1%.

Проте справжній розрив спостерігається в DOOM: The Dark Ages із увімкненою трасуванням шляху (Path Tracing). Тут RTX 5070 Ti виявилася швидшою на вражаючі 54%, що підкреслює значну перевагу архітектури Nvidia в роботі зі складним освітленням. Якщо ви плануєте грати в сучасні блокбастери з максимальною графікою, вибір на користь «зелених» стає очевидним.

Поділитися цією статтею

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити