Битва субфлагманів у 4К: RTX 5070 Ti проти RX 9070 XT — результати тестів у 5 іграх

Автор популярного YouTube-каналу Bang4BuckPC Gamer провів детальне порівняння двох свіжих відеокарт — GeForce RTX 5070 Ti та Radeon RX 9070 XT. Тестування проходило на топовому залізі 2026 року: процесорі Ryzen 9950X3D та 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6000.

Результати показали, що хоча в класичних іграх боротьба йде на рівних, технології трасування променів (RT) та шляху (PT) стають вирішальним фактором.

Результати тестування (4К, FPS)

Гра Radeon RX 9070 XT GeForce RTX 5070 Ti Перевага Ashes of the Singularity 219 257 +17% (Nvidia) Hitman 3 44 48 +9% (Nvidia) Ghost Recon Breakpoint 87 93 +7% (Nvidia) Monster Hunter Wilds 83 82 +1% (AMD) DOOM: The Dark Ages (PT) 60 91 +54% (Nvidia)

Головні висновки

У більшості проєктів без важких візуальних ефектів різниця між картками не є критичною — вона коливається в межах 7-17%. В одній грі (Monster Hunter Wilds) Radeon навіть зміг вирватися вперед на символічний 1%.

Проте справжній розрив спостерігається в DOOM: The Dark Ages із увімкненою трасуванням шляху (Path Tracing). Тут RTX 5070 Ti виявилася швидшою на вражаючі 54%, що підкреслює значну перевагу архітектури Nvidia в роботі зі складним освітленням. Якщо ви плануєте грати в сучасні блокбастери з максимальною графікою, вибір на користь «зелених» стає очевидним.