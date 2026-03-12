Битва субфлагманів у 4К: RTX 5070 Ti проти RX 9070 XT — результати тестів у 5 іграх

Автор популярного YouTube-каналу Bang4BuckPC Gamer провів детальне порівняння двох свіжих відеокарт — GeForce RTX 5070 Ti та Radeon RX 9070 XT. Тестування проходило на топовому залізі 2026 року: процесорі Ryzen 9950X3D та 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6000.
Результати показали, що хоча в класичних іграх боротьба йде на рівних, технології трасування променів (RT) та шляху (PT) стають вирішальним фактором.
Результати тестування (4К, FPS)
|Гра
|Radeon RX 9070 XT
|GeForce RTX 5070 Ti
|Перевага
|Ashes of the Singularity
|219
|257
|+17% (Nvidia)
|Hitman 3
|44
|48
|+9% (Nvidia)
|Ghost Recon Breakpoint
|87
|93
|+7% (Nvidia)
|Monster Hunter Wilds
|83
|82
|+1% (AMD)
|DOOM: The Dark Ages (PT)
|60
|91
|+54% (Nvidia)
Головні висновки
У більшості проєктів без важких візуальних ефектів різниця між картками не є критичною — вона коливається в межах 7-17%. В одній грі (Monster Hunter Wilds) Radeon навіть зміг вирватися вперед на символічний 1%.
Проте справжній розрив спостерігається в DOOM: The Dark Ages із увімкненою трасуванням шляху (Path Tracing). Тут RTX 5070 Ti виявилася швидшою на вражаючі 54%, що підкреслює значну перевагу архітектури Nvidia в роботі зі складним освітленням. Якщо ви плануєте грати в сучасні блокбастери з максимальною графікою, вибір на користь «зелених» стає очевидним.