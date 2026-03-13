Тисячі роутерів Asus стали частиною стійкого ботнету KadNap: як працює нова загроза

Фахівці підрозділу Black Lotus Labs (Lumen Technologies) виявили масштабну кіберзагрозу — ботнет KadNap, який об’єднав понад 14 тисяч заражених пристроїв. Основною мішенню зловмисників стали маршрутизатори виробництва Asus.

Чим небезпечний KadNap?

Головна особливість цього шкідливого ПЗ — неймовірна стійкість. На відміну від більшості ботнетів, що керуються з центрального сервера (який легко заблокувати), KadNap використовує пірингову архітектуру (P2P) на основі протоколу Kademlia.

Децентралізація: Замість одного центру управління ботнет використовує розподілені геш-таблиці. Це приховує IP-адреси реальних серверів і робить мережу майже невразливою до стандартних методів блокування.

Динаміка росту: Якщо у серпні 2025 року мережа налічувала 10 тисяч пристроїв, то станом на березень 2026-го вона зросла до 14 тисяч. Найбільше заражених роутерів зафіксовано у США, на Тайвані, у Гонконзі та РФ.

Чому під ударом саме Asus?

Дослідники пояснюють це не критичними дефектами бренду, а наявністю у хакерів відпрацьованого інструментарію саме під це обладнання. Зловмисники експлуатують старі вразливості, які власники пристроїв просто забувають усунути через оновлення прошивки. Використання вразливостей «нульового дня» (0-day) наразі вважається малоймовірним.

Як захиститися?

Хоча Black Lotus Labs вже розробила механізми блокування трафіку між вузлами ботнету, безпека домашньої мережі залишається в руках користувачів. Фахівці наполегливо рекомендують: