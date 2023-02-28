Новий зум Google Chrome на мобільних пристроях збільшує зображення на 300 відсотків

Google Chrome збільшує масштаб сторінки, що має зробити її більш корисною для людей, які мають труднощі з читанням на маленькому екрані пристроїв Android. За допомогою покращеної функції ви можете збільшити розмір тексту, зображень, відео та інтерактивних елементів керування на мобільних веб-сторінках на 300 відсотків із збереженням їхнього вихідного форматування.

Хоча функція ще не доступна всім користувачам Chrome, ви можете скористатися нею вже зараз, якщо завантажите бета-версію Chrome на свій телефон або планшет. Щоб увімкнути цю функцію, натисніть на значок з трьома точками у верхньому правому куті браузера, виберіть “Налаштування” > “Доступність”, а потім налаштуйте рівень масштабування на свій смак.

Google збереже цю настройку для всіх сайтів, які ви переглядаєте, щоб вам не довелося постійно налаштовувати її, і навіть обійде ті, які намагаються блокувати функції масштабування. Раніше Google дозволяв користувачам настроювати масштабування тексту лише до 200 відсотків.

Google також розповсюджує кілька інших оновлень, у тому числі нову функцію анотування від руки для Google Drive на Android. За допомогою пальця або стілуса можна писати поверх PDF-файлів або виділяти важливий текст. Ви також можете приховати, скасувати, видалити або зберегти копію PDF-файлу з анотаціями, що робить цю функцію досить зручною для ведення нотаток.

Google також збирається додати функцію шумоподавлення Meet на інші пристрої Android (хоча не уточнив, на які саме), а також підтримку Fast Pair для навушників у Chrome OS, яка дозволить автоматично підключати навушники, якщо ви вже налаштували їх на Android. Ще одне доповнення – підтримка нових комбінацій емодзі на весняну та баскетбольну тематику у Gboard’s Emoji Kitchen.

Якщо говорити про дрібніші функції, то приємно, що Google враховує доступність при оновленні Chrome. Сподіваємося, що інші браузери на базі Chromium, наприклад Microsoft Edge, наслідують приклад Chrome і впровадять аналогічні покращення масштабування сторінок.