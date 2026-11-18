Для Android вийшла нова версія Hokkaido 0.7.0 — експериментального емулятора Nintendo Switch 2, який тепер підтримує запуск ігор без традиційної емуляції консолі. Розробник інтегрував у програму інструмент Banana Native, здатний автоматично адаптувати код окремих ігор для виконання безпосередньо на смартфоні. Увесь процес відбувається в інтерфейсі застосунку, тому користувачам не потрібно самостійно компілювати програмний код або встановлювати окремі інструменти розробки.

Як працює запуск ігор Switch 2 на Android

Головною особливістю оновлення стала поява двох рушіїв запуску. Перший — звичайний емулятор Hokkaido, який відтворює необхідні функції Nintendo Switch 2. Другий — Banana Native, який одноразово перетворює код гри для безпосереднього виконання на ARM64-процесорі смартфона, а графіку обробляє через інтерфейс Vulkan. Такий підхід потенційно дозволяє зменшити накладні витрати на емуляцію, хоча сам по собі не гарантує вищої продуктивності.

Користувач може вибрати потрібний рушій у налаштуваннях конкретної гри або залишити автоматичний режим. Під час першого запуску Banana Native підготовка файлів займає кілька хвилин, оскільки процесор виконує інтенсивну обробку коду. Розробник попереджає, що смартфон у цей момент може помітно нагріватися, тому рекомендує проводити процедуру з підключеним зарядним пристроєм. Надалі повторювати підготовку не потрібно, якщо відповідні файли залишилися на пристрої.

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Важливо, що йдеться не про створення повноцінних самостійних Android-версій будь-яких ігор. Підготовлені файли запускаються через середовище Hokkaido, а Banana Native працює лише з підтримуваними проєктами. Серед ігор, для яких передбачені профілі запуску, розробник називає Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Pokopia та інші. Для частини проєктів підтримка залишається експериментальною, тому можливі графічні помилки, низька частота кадрів і аварійні завершення роботи.

Які смартфони підтримуються

Hokkaido орієнтований насамперед на потужні Android-пристрої з ARM64-процесорами, Android 13 або новішою версією системи та підтримкою Vulkan 1.3. Розробник перевірив нові можливості на Samsung Galaxy S24 з Exynos 2400 і 8 ГБ оперативної пам’яті, Galaxy S25 зі Snapdragon 8 Elite та 12 ГБ ОЗП, а також Galaxy S26 з Exynos 2600 і 12 ГБ пам’яті. Залежно від гри для стабільної роботи може знадобитися 8–16 ГБ оперативної пам’яті.

На смартфонах із графікою Samsung Xclipse для роботи Banana Native необхідний спеціальний драйвер RADV. Крім того, під час перших ігрових сеансів можливі тимчасові проблеми з відображенням об’єктів, поки система створює кеш графічних шейдерів. Тривале навантаження також може спричиняти нагрівання смартфона та зниження продуктивності.

Оновлення Hokkaido 0.7.0 додатково покращує керування оперативною пам’яттю, виправляє низку графічних помилок і додає можливість пропуску кадрів для зменшення навантаження. Програма поширюється безкоштовно через GitHub у форматі APK. Ігри, системні файли та ключі Nintendo Switch 2 до комплекту не входять — користувач повинен забезпечити їх окремо законним способом.