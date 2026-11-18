Власники електромобілів в Україні нерідко заряджають свої машини від домашніх розеток, протягуючи подовжувачі з вікон багатоповерхівок або приватних будинків. Проте коли електричний кабель перетинає тротуар чи прибудинкову територію, виникає питання безпеки пішоходів і законності такого підключення. В Україні вже зафіксовані конфлікти через подібний спосіб заряджання, а одна зі справ навіть дійшла до суду.

Показовий випадок стався в Німеччині. Житель міста Оберурсель хотів заряджати електромобіль і підзарядний гібрид від домашньої електромережі, проклавши кабелі через громадський тротуар. Чоловік запропонував накрити їх спеціальними чорно-жовтими захисними конструкціями заввишки 4,3 см, однак місцева влада відмовила в дозволі. У лютому 2022 року адміністративний суд Франкфурта підтримав це рішення, пояснивши, що навіть захищений кабель може перешкоджати людям на кріслах колісних та пішоходам із порушеннями рухливості.

В Україні вже судилися через заряджання електромобіля з квартири

У вересні 2026 року Голосіївський районний суд Києва розглянув справу № 752/11535/26, пов’язану із заряджанням електромобіля через подовжувач. Керуюча компанія «Холд Груп» нарахувала мешканцю житлового комплексу штраф у розмірі 10 000 гривень після того, як її працівники зафіксували заряджання автомобіля від електромережі квартири.

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Компанія посилалася на власні правила проживання, договір із мешканцем та вимоги пожежної безпеки. Проте суд встановив, що керуюча організація не довела конкретного порушення нормативних вимог. Зокрема, в акті було зазначено норму, яка стосується побутових електронагрівальних приладів, а не заряджання автомобіля. У результаті суд зобов’язав компанію виключити нараховані 10 000 гривень із заборгованості мешканця.

Водночас це рішення не означає, що заряджати електромобілі будь-якими подовжувачами дозволено. Суд розглядав обґрунтованість конкретного договірного штрафу, а не законність прокладання кабелів через громадські тротуари.

В інших містах України проблему почали регулювати на місцевому рівні. Зокрема, у лютому 2025 року Тернопільська міська рада внесла зміни до правил благоустрою. Вони забороняють самовільне встановлення зарядних станцій на комунальній землі, а управителів багатоквартирних будинків та ОСББ зобов’язують протидіяти самочинному прокладанню електрокабелів від житлових будинків.

У липні 2026 року на проблему звернули увагу й в Івано-Франківську. Заступник міського голови Михайло Смушак повідомив про випадки заряджання автомобілів через кабелі, які мешканці спускають із вікон і балконів. Посадовець наголосив, що звичайні квартирні розетки та подовжувачі не завжди розраховані на багатогодинне навантаження, тому існує ризик перегрівання, короткого замикання та пожежі.

Які штрафи загрожують власникам електромобілів

В Україні немає окремої загальнодержавної норми, яка встановлювала б фіксований штраф саме за заряджання електромобіля кабелем через тротуар. Проте залежно від обставин можуть застосовуватися вже чинні положення законодавства.

Наприклад, пункт 1.5 Правил дорожнього руху забороняє створювати небезпеку або перешкоди для руху. Якщо електричний кабель перетинає громадський тротуар і заважає пішоходам, такі дії можуть оцінюватися як порушення. Стаття 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф для громадян у розмірі 340 гривень за створення перешкод дорожньому руху.

Крім того, стаття 152 КУпАП встановлює відповідальність за порушення правил благоустрою населених пунктів. Для громадян передбачений штраф від 340 до 1360 гривень. Однак застосування відповідної статті залежить від конкретних обставин та місцевих правил.

Окремо діють вимоги пожежної безпеки. Використання саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам до електроустановок, заборонене. За порушення встановлених вимог пожежної безпеки стаття 175 КУпАП передбачає штраф для громадян від 1700 до 3400 гривень. Якщо ж через небезпечне підключення виникне пожежа із серйозними наслідками, відповідальність може бути значно суворішою.

Як законно заряджати електромобіль біля багатоповерхівки

Українське законодавство передбачає можливість встановлення зарядних станцій на прибудинкових територіях. Відповідні положення були розширені законом №2956-IX у 2023 році. Зокрема, ОСББ мають право облаштовувати паркувальні місця із зарядними пристроями, визначати порядок їх використання та компенсації витрат на електроенергію. Для цього необхідно належним чином організувати підключення й облік споживання.

Якщо електромобіль паркується на приватній території, де кабель не перешкоджає іншим людям, ситуація простіша. Проте навіть у такому випадку електропроводка, розетки та зарядне обладнання повинні відповідати вимогам електричної й пожежної безпеки.

Отже, сама наявність домашньої розетки не дає власнику електромобіля автоматичного права прокладати кабель через громадський тротуар. Навіть спеціальний захисний короб не гарантує законності такого рішення. Найбезпечніший варіант для мешканців багатоповерхівок — погоджене встановлення зарядної станції на паркувальному місці або використання наявної публічної зарядної інфраструктури.