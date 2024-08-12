Українці масово відмовляються від комп’ютерів: яка цьому причина

Чимало українців відмічають, що серед їх знайомих і друзів персональні комп’ютери є щонайбільше у кількох людей. Хтось давно позбувся громіздкої конструкції, а в когось про запас є ноутбук. Але ж буквально якихось 10 років тому неможливо було уявити будинок без ПК або ноутбука? Що ж сталося?

Головна причина – мобільні технології

Мобільні пристрої вдосконалилися таким чином, що закривають більшість завдань. Можна практично повноцінно працювати на смартфоні, а хтось використовує зв’язку планшет + клавіатура. До того ж у деяких випадках можна навіть не набирати текст руками – голосове введення відмінно розшифровує мову, що економить час, досить тільки відредагувати отриманий результат.

Ну і, звісно ж, смартфон або планшет замінять одразу безліч пристроїв – у них є деколи те, чого може і не бути у звичайному комп’ютері за замовчуванням. Розробники також намагаються підлаштувати софт під мобільні пристрої. Наприклад популярний в Україні монобанк працює лише на мобільниках.

Уже минає час, коли мобільна версія або додаток має урізаний функціонал. Навпаки, наприклад, багато банківських особистих кабінетів у звичайній веб-версії мають неповний функціонал.

Ба більше, багато сучасних веб-сайтів у звичайній веб-версії виглядають “куцо” – оскільки розробляються вже відразу під мобільну версію. Згідно зі статистикою, зі звичайних ПК і ноутбуків відвідують інтернет від сили 30% всього населення планети, а решта використовують мобільні пристрої.

У минулі часи браузер у мобільному і на ПК сильно архітектурно один від одного відрізнялися, а зараз використовуються кілька основних движків, на базі яких розробники створюють браузер. Один із таких – рушій Chromium, на якому працює відомий Chrome та Edge. Використання єдиного рушія дало змогу спростити розробку під десктопну і мобільну версії.

Також можна відзначити хмарні технології – не потрібно більше мучитися з перекиданням файлів з одного на інший пристрій: всі дані можна зберігати в хмарі, вони будуть доступні з будь-якого пристрою. Ну, а “винен” у цьому – бурхливий розвиток інтернету.

Чи відмовиться світ від комп’ютерів?

Варто розуміти, що не всі завдання можна робити на мобільному пристрої. Ті ж мобільні додатки створюються якраз на комп’ютерах. Також велику кількість завдань мобільний пристрій може не потягнути через свою архітектуру – є певні особливості. Мобільний пристрій “тягне” переважно класичні та найпопулярніші завдання, а щось серйозне краще робити вже на комп’ютері. Наприклад, повноцінно обробляти відео краще все-таки з використанням миші або спеціального тачпада. Або ж працювати в креслярських і архітектурних програмах.

Світ ніколи не відмовиться від комп’ютерів, але в більшості вони будуть використані для специфічних завдань, які просто незручно робити на мобільному девайсі.