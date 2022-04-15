Чому французькі пастухи ходили на ходулях до ХХ століття

Бачачи на старовинних французьких фото групи людей на ходулях в кумедних плоских беретах та кудлатому одязі з овчини, швидше за все можна припустити, що вони клоуни, бродячі акробати, циркачі.





Але так із давнини до початку XX століття виглядав середньостатистичний французький пастух на південному заході країни.

Навіщо пастухам потрібні були ходулі?

Як місцеві жителі примудрялися жити і працювати, ширяючи на висоті понад півтора метри?

Які переваги надавали ходулі?

Доки на білому світі є Гасконь!

На півдні Франції є район Ланди. Це містечко в регіоні Нова Аквітанія є частиною Гасконі – батьківщини відомого всім любителям пригодницької літератури Д’Артаньяна.

Гасконські Ланди — історично один із найбідніших регіонів Франції. Особливості ландшафту дозволяли успішно займатися тут лише тваринництвом. Тому переважна більшість населення була пастухами при численних стадах овець. У регіоні на стику Франції та землі Басків сформувалася своєрідна культура.

Так, місцеві жителі у минулому масово пересувалися на ходулях.

Зверху видно все

Джерела описують, що поголовно пастухи мали відмінні навички акробатики начанги — ходулей заввишки 1,5 метра. Місцеві не тільки могли стояти та ходити на них, а й швидко бігати, стрибати, підібрати предмет із землі, зірвати квітку. Ноги міцно прив’язувалися до ходулів ременями, тому людина могла проводити на них кілька годин, не спускаючись на землю. Використовуючи ще одну опору за принципом триноги або високого стільчика на одній нозі, мешканець регіону міг подрімати або почитати книгу. Збереглося безліч фотографій та свідчень, що доводять те, наскільки спритно люди в Ландах пересувалися на ходулях. На ходулях навіть могли в’язати. А замість лавок використали край даху будинку, щоб не спускатися вниз.

Користуватися ходулями починали з дитинства, а швидко бігати та робити всі побутові справи на довгих ціпках уміли навіть жінки.

В одному з міст на центральній площі навіть влаштовувалися традиційні бої на ходулях. Розбившись на табори, учасники мали збивати супротивників на ходулях, штовхнувши його своїми або поставивши підніжку.

Та ну його в болото

Місцевим жителям довелося стати на ходулі через особливості ґрунту.

Назва регіону перегукується з галльскому коню ланда, тобто пустка. Це низовина, що простяглася вздовж Біскайської затоки. Під шаром ґрунту в 20-50 см пролягає ортштейн – пласти залізистого пісковику. Він водонепроникний. В результаті Гасконські Ланди є мілким, але підступним гігантським болотом. Для овець чудово – на заливній пустині їм достатньо трави цілий рік, верхній шар їх витримує.

А ось людині не дуже — брудно, слизько, ноги постійно вязнуть у бруді та мокрому піску. Кожен крок — у невідомість, може бути води по щиколотку, а може — і до середини стегна.

Ось місцеві й знайшли вихід. Щоб пасти отари, не ув’язуючи в болоті, вони освоїли пересування на ходулях. На їхній нижній край одягалася кругла кістка, яка дозволяла не застрягати в рідкому бруді.

Окрім незалежності від підступності місцевих боліт, ходулі давали ще одну перевагу – швидкість. Пастух міг швидко бігти за стадом, переступаючи за потреби через овець або огорожу загону.

Є історичне свідчення, що під час візиту до Ланд Жозефіни Богарне, її супроводжувала почесна варта на ходулях. Місцеві бігли на них зі швидкістю коней, запряжених у карети.

У XX столітті болота осушили, розрослися ліси. Побачити особливості побуту на ходулях тепер можна лише у реконструйованому селі Маркез в етнопарку Режьєналь-де-Ланд-де-Гасконь.

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