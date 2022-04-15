Для чотирьох знаків Зодіаку квітень закінчиться на сумній ноті

Астрологи прогнозують важке закінчення квітня одразу для кількох знаків Зодіаку. Мовляв, зірки склалися таким чином, що в усіх справах на ці знаки очікуватиме невдача. Ба більше, вони прийматимуть імпульсивні та дуже невірні дії. В результаті ризикують втратити всі гроші, кохання та ступити на затяжну “чорну смугу”.





Близнюки

Близнюки обожнюють витрачати гроші. Це їм суттєво піднімає настрій. Коли у Близнюків не вистачає грошей на все чого вони хочуть, то Близнюки починають сильно нервувати та депресувати. В квітні буде саме такий період. Ба більше, вам можуть запропонувати начебто вигідний проект для заробітку. Тричі подумайте перш ніж інвестувати кошти. Це може бути шахрайська схема, і ви опинитеся в борговій ямі.

Овен

Овнів може очікувати спонтанний переїзд, якого вони не планували. Це негативно відобразиться на гаманці, та поставить під загрозу всі амбіційні плани. Ба більше, ймовірно на деякий час розлучить з рідними. Не падайте духом, не опускайте руки, все налагодиться. Найближчим часом ваше становище може бути дуже сумним, але вже через місяць другий життя поступово налагоджуватиметься.

Козоріг

Козороги ще ті трудяги. Це дуже працелюбні люди, які не бояться роботи. Щоправда у квітні весь запал кудись подінеться. А ще гірше ускладнить ситуацію те, що на роботі можуть затримувати зарплатню, або ж бізнес не приноситиме очікуваного доходу. Матеріальне становище сильно похитнеться, але будь-які труднощі циклічні.

Рак

Раки ризикують зробити дуже невигідне капіталовкладення. І взагалі, цьогорічний квітень і навіть ще травень — це не найкращі періоди для авантюр, та бажання заробити легких грошей. Ви навпаки, ризикуєте їх втратити. Не витрачайте гроші на дурниці, втримайтесь від інвестицій, економте, очікуйте до літа. Влітку удача буде більше на вашому боці.

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