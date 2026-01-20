У Польщі скасували слова «чоловік» і «дружина» при оформленні шлюбу

У Польщі зі свідоцтв про укладення шлюбу зникнуть традиційні визначення «чоловік» та «дружина». Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський підписав розпорядження, яке змінює форму бланків реєстрації актів цивільного стану.

Що зміниться? Замість слів, що вказують на стать, у нових документах використовуватимуться гендерно-нейтральні терміни: «перший з подружжя» та «другий з подружжя» (або «особа 1» та «особа 2» залежно від фінального формулювання). Ці зміни торкнуться всіх нових документів, що видаються державними органами.

Причина реформи У Міністерстві цифровізації пояснили, що цей крок є вимушеним та продиктований необхідністю виконувати рішення Суду Євросоюзу. Ще в листопаді 2025 року суд зобов’язав Варшаву визнавати одностатеві шлюби, зареєстровані в інших країнах-членах ЄС.

Раніше польська система не дозволяла транскрибувати (переносити в національний реєстр) такі іноземні свідоцтва, оскільки в них не було звичного поділу на чоловіка та дружину. Нові бланки дозволять легалізувати в Польщі статус пар, які одружилися за кордоном, навіть якщо національне законодавство країни досі не передбачає реєстрації одностатевих шлюбів безпосередньо в Польщі.