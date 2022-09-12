Падіння гривні триває: курс валют в обмінниках на 12 вересня

Ситуація в обмінниках продовжує, м’яко кажучи, «нервувати» українців. Євро та долар зростають кожного тижня. На ранок 12 серпня середній курс виглядав наступним чином:





Долар зріс на три копійки й дорівнює 41,69 грн — продаж;

Євро зріс на 13 копійок і дорівнює 41,53 грн — купівля.

Ранкові продажі Euro у порівнянні із п’ятницею виросли на 12 копійок і складає 41,3 гривні у продажі, а у закупці 41,69 грн.

Яка ситуація із курсом валют у банках

Виріс на 5 копійок готівковий курс долара у банках. Євро зросло на 20 копійок. Саме такі дані привело Міністерство Фінансів України.

Курс НБУ на понеділок 12 вересня встановлено на рівні 36,56 грн/долар. На валютному аукціоні вартість значно вища 41,55/41,75 грн долар.

Середній курс євро 40,3/40,5, в той самий час, як НБУ дає інші цифри, а саме 36,7112 гривні. На валютному аукціоні євро коштує 41/41,4 грн. Тобто за останній тиждень курс зріс на 0,75 грн.

В державних банках готівковий курс долара на понеділок 12 вересня виглядає так:

Ощадбанк 39,8 грн купівля/39,9 грн продаж;

ПриватБанк 39,5 грн купівля/39,9 грн продаж.

Безготівкові операції з валютою проводити трохи вигідніше: купівля долара 36,56 грн, а продаж 37,12 грн.

Готівковий курс євро в Ощадбанк на ранок понеділка 40,2/41,2 гривні/€. У ПриватБанк євро трохи дешевший: 39,7 гривні за купівлю €, а за продаж пропонують 40,7 гривні. В той самий час, операції з картою проводять за таким курсом: купівля 36,7 гривні, а продаж 37,59 гривні. Поки що безготівкові купівля/продаж є найвигіднішим варіантом проведення валютних операцій.

У комерційних банківських установах курс € може різнитися від 39 до 42 грн, але в них може виникати проблема із наявністю іноземної валюти.