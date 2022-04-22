Чорні хмари: для яких знаків зодіаку травень не буде добрим

У травні трьом знакам зодіакального кола не вдасться розслабитися ані на хвилину. Робота, фінанси, особисте життя – усюди на них чигатимуть негаразди. Тож доведеться просто запастися терпінням та перечекати невдалий місяць.





Близнюки

Найбільші неприємності Близнюкам принесуть необдумані висловлювання. Сказані не там і не тим людям слова можуть повернутися рикошетом, наробивши чимало лиха.

Найбільш небезпечним у всіх відношення для представників знаку буде період із 12 до 19 травня. В цей час на них впливатимуть Нептун та Марс у знаку Риб. Така небезпечна комбінація може спричинити серйозні неприємності на роботі, або навіть посварити Близнюків із коханою людиною.

Стрілець

Уродженцям знаку у травні також буде несолодко. Із самого початку місяця та аж до 24 травня над ними ніби висітиме чорна хмара. На роботі все піде шкереберть, що звісно ж позначиться на кар’єрі Стрільця.

У стосунках представники знаку раптом відчують, що ними маніпулюють, та можуть навіть посваритися із другою половинкою. Також ймовірна втрата великої суми коштів за непередбачуваних обставин.

Риби

Для Риб останній місяць весни схоже буде найгіршим. Як тільки вони вирішуватимуть одну проблему, на її місці одразу ж з’являтиметься інша. Представникам знаку вже почне видаватися, що це ніколи не закінчиться. Та падати духом не варто. Це зовсім не допоможе, а навпаки – лише погіршить ситуацію.

Астрологи радять народженим під сузір’ям Риб бути дуже обережними 25 травня. У цей день виникне серйозний конфлікт із другою половинкою, що навіть може закінчитися розлукою. Представникам знаку варто спробувати згладити ситуацію і перечекати цей складний період. Приймати радикальні рішення у травні точно не час. Є ризик наламати дров та створити собі ще більше проблем.