Стало известно, сможет ли Россия полностью оставить Украину без света

Без электричества украинцы точно не останутся. В Министерстве энергетики Украины граждан заверили, что даже в случае захвата россиянами ЗАЭС перебоев со светом не будет. Ведь с каждым днем Украину подсоединят к энергетической сети Евросоюза.





Как отметил Герман Галущенко, занимающий пост министра энергетики Украины, система снабжения электричеством продолжит работать в обычном режиме даже в случае отсоединения одной из электростанций. Такой комментарий глава ведомства дал в прямом эфире телемарафона украинских каналов по поводу угрозы захвата рашистами Запорожской АЭС.

Министр подчеркнул, что уже через несколько дней Украина будет работать на базе энергосистемы Евросоюза.

«Сейчас нас еще не подключили. Однако вопрос подключения к сети ЕС решится уже в начале следующей недели. Пока мы обеспечиваем свет и электроэнергию населению за счет своих собственных мощностей», – пояснил Галущенко.

Напомним, что в ночь на 4 марта террористы РФ начали обстрел Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Снаряд попал в один из энергоблоков станции, в результате этого и произошло возгорание. Но, к счастью, пожар не спровоцировал взрыва энергоблока.

Как сообщили в ГСЧС, пожар локализовался вне территории электростанции, а именно – в учебно-тренировочном корпусе. Чтобы устранить опасность ядерной катастрофы на ЗАЭС, приняли решение отключить от системы третий энергоблок. Теперь функционирует только четвертый энергоблок станции.

Согласно последним данным, радиационный фон в Запорожской области находится в пределах нормы. Пожар спасателям тоже удалось ликвидировать.

В связи с наглым обстрелом Запорожской атомной электростанции президент Владимир Зеленский обратился в мировое сообщество и призвал вмешаться в ситуацию. Ведь повреждение энергоблоков ЗАЭС может повлечь за собой аварию, которая будет иметь ужасные последствия не только для Украины, но и для многих других стран Европы.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿