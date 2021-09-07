Не купишь даже телевизор: дорогие покупки украинцев сразу будут проверять

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые нормы Государственного финансового мониторинга. На практике это означает, что каждую дорогую покупку граждан будут проверять на предмет соответствия официальному доходу. В результате некоторым украинцам будет сложно приобрести недвижимость транспортное средство, или даже открыть счет в банке, не попадая под прицел налоговой.





Нововведения, которые сделали систему финансового контроля в стране намного жестче, предусмотрены приказом, принятым недавно Министерством финансов. Государственный финмониторинг имеет достаточно широкие полномочия и может получать информацию о расходах украинцев из самых разных источников. В частности отчитываются регулятору банки и другие финансовые учреждения, нотариальные конторы и тому подобное. Получить нужные данные служба финансового мониторинга может также с помощью справочных и информационных систем.

То есть если вы задекларировали свой месячный доход в размере 10 тысяч гривен, а потом приобрели дорогую квартиру, или даже бытовую технику, от неприятностей с налоговой отделаться не удастся. Контроллер обязательно свяжется с вами и уточнит источник средств, которые были потрачены.

Госфинмониторинг, согласно новым правилам, может проверить:

соответствуют ли расходы гражданина его доходам, указанным в декларации, и его виду деятельности;

есть ли у гражданина связи с народными депутатами, чиновниками, или каким-либо образом связанными с ними лицами (родственниками, друзьями и т.д.).

Единственным способом избежать наказания за неправомерные по мнению государства расходы является участие в налоговой амнистии. Данная процедура будет проходить в Украине с 1 сентября текущего до 1 сентября 2022 года.

За этот период украинцы, имеющие незадекларированные доходы, смогут раскрыть свои сбережения перед государством на смягченных условиях. В частности налоговая амнистия избавит человека от объяснений о происхождении «теневых» доходов, а также от любой ответственности перед законом за уход от уплаты налогов.