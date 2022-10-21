В ПриватБанку можна придбати долари на 5 гривень дешевше ніж в обмінниках

У ПриватБанку ввели новий тип вкладу «Капітал», що дозволить клієнтам вберегти свої гроші від постійних стрибків курсу. За його умовами можна купувати в банку необмежену суму безготівкових доларів для розміщення на депозиті. Причому конвертація вкладів у валюту буде проводитися за офіційним курсом Нацбанку.

Послуга запрацювала з 21 жовтня. Запровадження нового типу депозиту стало відповіддю ПриватБанку на ініціативу НБУ, покликану врятувати заощадження українців від стрибків курсу.

Відкрити депозит «Капітал» на 6 місяців та 1 рік клієнти банку зможуть онлайн у додатку «Приват24» або в будь якому відділенні ПриватБанку. Покупка валюти для розміщення на депозиті здійснюється за офіційним курсом НБУ – 36,57 грн/$. При цьому банк висуває до потенційних вкладників кілька умов:

на депозиті «Капітал» можна розміщувати суму від $500 і більше;

поповнювати депозит заборонено, проте можна відкрити ще кілька;

коли термін зберігання коштів на депозиті закінчиться, всі гроші та нараховані на них відсотки конвертуються у гривню також за офіційним курсом НБУ.

Таким чином гроші українців не знецінюються. Адже сума заощаджень у гривнях зростає пропорційно до курсу долара.

Як зазначив член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко, ініціатива створення такого типу вкладів задля збереження коштів українців належить НБУ. Однак у Приваті її без вагань підтримали. Тож тепер близько 18,5 млн клієнтів банку можуть скористатися новою послугою і перестати хвилюватися через кожне здорожчання долара.

Нагадаємо, що у ПриватБанку також діє пропозиція придбання безготівкової валюти із її подальшим розміщення на депозиті строком від 3 місяців. Курс покупки в цьому разі буде трохи вищим – 37,45 грн/$ (картковий курс банку), а максимальна сума вкладу становитиме 100 тис. грн у еквіваленті. Проте після закінчення строку зберігання гроші повернуться на рахунок клієнта у доларах.