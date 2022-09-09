Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 сентября

На предстоящей неделе планеты окажут на нас смешанное влияние. Усиление амбиций поможет устремиться к новым целям. Наши планы и обещания, правда, часто будут завышены. Вероятны всплески чувственности, которую будет сложно направить в правильное русло. Сильная работа интуиция будет помогать во многих вопросах.





Овен — гороскоп на неделю

У Овнов на предстоящей неделе продолжатся сложности в том, что связано с интеллектуальной работой, переговорами, планами и расписаниями. Не следует слишком рассчитывать на собственную точность в этих сферах и полагаться на обещания окружающих. Тем не менее, неделя хороша для активных действий, там, где ясно, что делать.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя обещает быть очень удачной. Она будет способствовать успеху как в делах, так и в личной жизни. Подъем жизненных сил, ясность и фокус на главных задачах помогут вам в деловой сфере. А в любовной сфере вас ожидает пора нежности, мягкости и раскрытия лучших граней в ваших отношениях.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит насыщенная неделя. Она будет хороша для подведения итогов, завершения прежних планов и интеллектуальных задач. В то же время она обещает сложности в любовной и чувственной сфере. Возможны вспышки раздражения, неудовлетворенность партнером, конфликты в личной жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя принесет мягкие гармоничные энергии в личной жизни и любовной сфере. Стоит максимально использовать эти дни для развития именно этой стороны вашей жизни. В то же время период неблагоприятен для интеллектуальных задач, умственной работы, переговоров и планирования.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на предстоящей неделе испытают прилив активности и желание превзойти себя. Стоит направить эту положительную энергию на реализацию амбициозных целей, на состязание с окружающими там, где это уместно. Также очень благоприятны будут занятия спортом.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит скорее благоприятная неделя. Она принесет состояние мягкости, нежности, желание жить и любить. В то же время возможны вспышки раздражения и выплески агрессии. Неделя обещает усиление чувственности и страстности. Постарайтесь найти баланс между всеми этими энергиями.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит благоприятная неделя. Она принесет положительную энергию решительности, уверенности в себе, в будущих достижениях и победах. Эту энергию стоит направить на реализацию стоящих перед вами задач, на начало новых проектов и другие важные действия. Также вам будет полезно подвести итоги прошедшего периода, сделать выводы, уложить все в голове.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя будет положительной. Она обещает ясность и точный фокус внимания, которые помогут двигаться к вашим целям. Также период принесет мягкость и легкость в чувственной сфере, возможность улучшить или завязать любовные отношения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит скорее непростая неделя. Основные сложности она принесет в сфере личных отношений. Возможны конфликты, раздражительность, вспыльчивость. А также эмоциональная неудовлетворенность и перепады настроения. Неделя благоприятствует умственной работе и подведению итогов прошедшего периода.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов предстоящая неделя будет положительной. Она принесет особый вкус к жизни и гармоничное состояние. Все это поможет как в делах, так и в любовной сфере. Неделя будет для вас приятной и одновременно успешной.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит очень удачная неделя. Она принесет достаточно энергии и ясности, чтобы подвести итоги прошедшего периода и предпринять настойчивые действия в важных для вас направлениях. Вы будете чувствовать положительную активность и напористость, которые помогут вам в отстаивании ваших интересов и продвижении проектов.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит сложная неделя. Она обещает конфликты, размолвки, неспособность найти компромисс, а также внутреннюю неудовлетворенность. Вероятны перепады энергии. Вам будет сложно найти себе место, возможны жалость к себе и ощущение потерянности. Постарайтесь не планировать слишком много на эту неделю.