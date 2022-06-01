ПриватБанк ввел новшество, от которого в восторге большинство клиентов

Клиенты государственного ПриватБанка теперь смогут положить деньги на свою карту, даже не пользуясь терминалом. Государственный банк запустил новый сервис под названием «Пополнение на кассе». Пока-что этот проект еще считается пилотным и работает только в магазинах сети «Сим23». Но в Привате уже планируют расширение на другие торговые сети.





В пресс-центре банка рассказали, что с помощью сервиса «Пополнение на кассе» можно положить деньги на любую карту Привата. Поэтому клиентам теперь не нужно искать ближайшее отделение или терминал, чтобы внести средства на счет. Ведь сделать это можно просто при оплате покупок на кассе магазина.

Пополнить карту новым способом можно на сумму от 20 грн до 5 тыс. грн. Для этого необходимо лишь заблаговременно предупредить кассира, что вы желаете положить средства на карту. Затем приложить вашу карту к терминалу или вручную ввести ее номер. Сумму пополнения кассир прибавит к стоимости покупки. Комиссия за внесение средств через кассу составляет 0,5%. На сегодняшний день новая услуга от Привата работает только в магазинах сети «Сим23».

Следует отметить, что в ПриватБанке сейчас также действует услуга «Наличные на кассе». С ее помощью клиент банка может не положить, а наоборот – снять деньги со своей карты при расчете за покупки. Для этого ему также следует предупредить продавца о желании снять деньги и приложить банковскую карточку к терминалу. С карты будет снята желаемая сумма и стоимость сделанной в магазине покупки. Таким способом можно обналичить до 6 тыс. грн.

В настоящее время услуга «Наличные на кассе» от Привата работает в большинстве украинских сетей супермаркетов, аптек и АЗС. Она очень удобна, ведь лишает клиентов необходимости искать ближайший банкомат, если им вдруг понадобилась наличка.