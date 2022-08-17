Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Cегодня, 17 августа убывающая Луна перешла в знак Тельца. Благодаря этому знаку, вы вступаете в период материальной стабильности, но для этого придется поработать. Также в дни правления Тельца на небосводе может появиться чувство лени, которое будет мешать в исполнении желаний.





♈ Овен

Вам кажется, что самый близкий вам человек — это не ваш типаж. Но звезды говорят, что вы заблуждаетесь и не раскрыли еще вашу вторую половинку. Общение в новой обстановке и совместное творчество помогут вам узнать вашего партнера с новой стороны.

Космический совет: откройте свое сердце для совместного творчества.

♉ Телец

Звезды в этот день просят вас задуматься: искренни ли вы с самим собой? Осознаете ли вы свои собственные потребности. Вам иногда кажется, что некоторые люди в вашей жизни играют роль злодея, но это не так. Их «козни» — лишь возможность для вас проявить себя. Прислушайтесь к шепоту вашего сердца, оно приведет вас на нужный путь.

Космический совет: удовлетворите свои потребности.

♊ Близнецы

Если вам кажется, что на вашем пути одни преграды, возможно, вы выбрали неправильный путь. Сделайте следующий шаг, методом проб и ошибок находя правильную дорогу к своему счастью.

Космический совет: вы способны на большее.

♋ Рак

Хотя все обстоит не так, как вам хотелось бы, вы можете распознать порядок в хаосе. Мантра «принимай все, ничего не отвергай» поможет вам преодолеть надвигающиеся потрясения. Есть определенные аспекты старой жизни, которые вам придется отпустить во время цикла убывания Луны. Кстати, для некоторых Раков это может привести к серьезным изменениям в карьере.

Космический совет: наведите порядок в своей жизни.

♌ Лев

Сегодня вас просят понаблюдать за вашим внутренним «я». О чем вы в мыслях разговариваете сами с собой? «Зачем я это сделала?» «Почему я такой неряха?» «Хватит мешать другим». Любая из этих или похожих мыслей должна заставить вас задуматься. Как это ни банально, умение быть самым большим болельщиком для самого себя вызовет резкие изменения в вашей жизни.

Космический совет: перестаньте обвинять себя во всех смертных грехах.

♍ Дева

Какую цену вы платите за то, чтобы быть на вершине каждый день? Звезды напоминают вам о тонком искусстве баланса. Действия, которые приносят вам радость и пробуждают вашего внутреннего ребенка, должны занимать хоть немного в вашей жизни. Освободив время для развлечений и хобби, вы сможете дать себе намного больше, чем отдых.

Космический совет: найдите то, что приносит вам радость.

♎ Весы

Может быть, вас не недолюбливают. Может быть, человек, которого вы подозреваете во всех смертных грехах, всего лишь не знает, как к вам подступиться. Лучшее, что вы можете сделать для себя и других, — это не принимать все слишком близко к сердцу и учиться совершать нелогичные поступки.

Космический совет: доверяйте своему внутреннему компасу.

♏ Скорпион

Если вы искренне не получает удовольствия от того, где вы находитесь, возможно, пора поступиться своими карьерными целями. Подумайте о том, в каких сферах вы чувствуете призвание к повышению квалификации. Запишитесь на курсы или семинары. Если у вас появится возможность работать под руководством наставника, которому вы доверяете, скажите «да», не моргнув глазом.

Космический совет: пора учиться тем областям знаний, в которых у вас пробелы.

♐ Стрелец

Говорите «да» чаще, чем «нет», особенно если возможность путешествовать возникнет спонтанно. Вы никогда не знаете, с кем вы можете встретиться. Прямо сейчас у вас намечается курортный роман — такой, который обещает возродить вашу жажду жизни. Пары, которые чувствовали, что находятся в затруднительном положении, также призываются бронировать билеты. Иногда вам нужно немного солнечного света, чтобы напомнить себе о своих идеальных отношениях.

Космический совет: вас ждет курортный роман.

♑ Козерог

Вы находитесь в той точке пути, когда вы принимаете как «положительные», так и «отрицательные» аспекты жизни. Вы принимаете свою темную сторону так же, как и свои таланты. Ваш путь будет тернистым, но звезды призывают не сходить с него.

Космический совет: опыт — лучшее, что вы можете приобрести.

♒ Водолей

В этот период жизни вы находитесь на пике энергии. Вам просто нужно открыть глаза и осознать, что показывает вам этот мир. В то же время, вы правильно ограничиваете себя, прежде чем сказать «да» всем заманчивым предложениям. Научившись расставлять приоритеты, вы сможете перенаправить свою энергию на саморазвитие.

Космический совет: нужно правильно расставить приоритеты, чтобы получить прилив энергии.

♊ Рыбы

Вы влюблены в кого-то, но эти отношения куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В ближайшее время череда событий поможет вам взглянуть на вещи без иллюзий, затуманивающих ваше зрение, и узреть ситуацию такой, какая она есть. Самоанализ — не всегда приятный опыт, но именно он освободит вас от чего-то ненужного.

Космический совет: снимите розовые очки.