Подпись поставлена: налоги возрастут для украинцев уже с 1 января

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал так званый «ресурсный» закон. Документ предусматривает повышение целого ряда налогов, среди которых ставка для собственников сельхоз земель, экологический налог, акциз на пиво и сигареты, и т.п. Однако широко известный пункт о повышении ренты на железную руду так и не попал в финальный текст документа.





Закон №5600, над которым в Раде работали почти полгода, вступит в силу уже 1 января следующего года, то есть менее чем через две недели. Документ не только увеличит некоторые налоговые ставки, но и коренным образом изменит подход к процедуре налогообложения алкоголя и сигарет акцизом, и даже налогом на добавленную стоимость.

Новый закон повысит ставки налога за вредные выбросы (экологический налог). К тому же он внедрит новый вид взыскания для собственников земли сельскохозяйственного назначения – минимальное налоговое обязательство. Этот налог по существу будет процентом с наименьшего возможного дохода, получаемого от земли его собственником или арендатором.

Кроме того так называемый «ресурсный» закон ограничит передвижение руководителей отечественных предприятий, не уплативших налоги. Таким гражданам будет категорически запрещено покидать территорию страны, какой бы ни была причина отъезда.

Документ также должен был содержать пункт об изменении формулы, по которой вычисляется рента на железную руду. Но эта правка исчезла из текста закона еще до второго чтения.

В целом «ресурсный» закон был принят парламентариями 30 ноября, после чего он ожидал одобрения президента. Новые правила налогообложения официально вступят в силу с первого дня нового 2022 года. Правда, некоторые его положения претворят в жизнь уже на следующий день после публикации.

Напомним, что принятие закона №5600 стало исполнением обещания, данного Международному валютному фонду. По предварительным расчетам, новая налоговая политика позволит Украине в течение следующего года увеличить доход госбюджета по крайней мере на 0,5% внутреннего валового продукта.