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Чотири російські літаки порушили повітряний простір Фінлядії
Центральна кримінальна поліція Фінляндії заявила, що чотири російські пасажирські літаки порушили повітряний простір країни.
Стверджується, що вони перетнули повітряний кордон біля узбережжя міста Ловіїса у Фінській затоці, але не отримали дозволу. “Всі чотири порушення повітряного простору тривали близько двох хвилин”, – розповіли в поліції.
Поки що звинувачення не винесли, однак є ймовірність, що літаки порушили санкції ЄС , введені проти Росії. Поліція розслідує справу разом із Силами оборони та прикордонною службою Фінляндії.