Ощадбанк з 1 листопада підвищує плату до 150 грн. Кого це стосується і як не втрачати гроші

З 1 листопада 2026 року Ощадбанк підвищить плату за обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 грн. Новий тариф не поширюється автоматично на всіх клієнтів банку, але тим, хто колись відкрив рахунок і забув про нього, варто перевірити свої фінанси. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці банку.

Кого стосуються зміни

Йдеться лише про поточні рахунки, до яких не прив’язана картка. Такі рахунки відкривають, щоб зберігати кошти, отримувати окремі перекази або проводити операції без картки. Якщо власник тривалий час нічого з рахунком не робить, той може отримати статус неактивного, і тоді банк стягує плату за обслуговування.

Типова ситуація виглядає так. Людина відкрила рахунок для одного переказу чи платежу, а згодом перестала ним користуватися, проте рахунок залишився відкритим. Банк продовжує його обслуговувати, і з листопада це коштуватиме 150 грн.

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Пенсійних, зарплатних та інших карткових рахунків зміни не стосуються. Для них діють окремі тарифні пакети зі своїми умовами, тож автоматично платити по 150 грн лише за наявність картки Ощадбанку не доведеться.

Чого поки невідомо

У повідомленні банку не уточнено, які саме операції вважаються активністю і за який період їх треба здійснити, щоб рахунок не визнали неактивним. Не розкрито також, як часто списуватиметься комісія та що станеться, якщо на рахунку менше 150 грн. Тож розраховувати, що будь-яке поповнення автоматично зніме статус неактивного, не варто.

Якщо ж на рахунку лежать гроші, комісія поступово зменшуватиме залишок навіть тоді, коли ви жодних операцій не проводите.

Що варто зробити до 1 листопада

Перевірити, чи немає в Ощадбанку давно забутих рахунків без картки.

Уточнити в контакт-центрі чи відділенні, чи підпадає ваш рахунок під новий тариф і які дії допоможуть уникнути комісії.

Якщо рахунок не потрібен, офіційно закрити його, попередньо знявши чи переказавши залишок.

Варто пам’ятати, що закриття рахунку робиться лише за офіційною процедурою. Якщо просто перестати ним користуватися, він залишиться відкритим, і плата нараховуватиметься далі.