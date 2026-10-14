«Ощадбанк» с 1 ноября повышает комиссию до 150 грн. Кого это касается и как не потерять деньги

С 1 ноября 2026 года «Ощадбанк» повысит комиссию за обслуживание неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 грн. Новый тариф не распространяется автоматически на всех клиентов банка, но тем, кто когда-то открыл счет и забыл о нём, стоит проверить свои финансы. Информация опубликована на официальной странице банка.

Кого касаются изменения

Речь идет только о текущих счетах, к которым не привязана карта. Такие счета открывают для хранения средств, получения отдельных переводов или проведения операций без карты. Если владелец в течение длительного времени не совершает никаких операций со счетом, он может получить статус неактивного, и тогда банк взимает плату за обслуживание.

Типичная ситуация выглядит следующим образом. Человек открыл счет для одного перевода или платежа, а впоследствии перестал им пользоваться, однако счет остался открытым. Банк продолжает его обслуживать, и с ноября это будет стоить 150 грн.

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Изменения не касаются пенсионных, зарплатных и других карточных счетов. Для них действуют отдельные тарифные пакеты со своими условиями, поэтому автоматически платить по 150 грн только за наличие карты «Ощадбанка» не придется.

Пока неизвестно, что именно

В сообщении банка не уточняется, какие именно операции считаются активностью и за какой период их необходимо совершить, чтобы счет не был признан неактивным. Также не раскрыто, как часто будет списываться комиссия и что произойдет, если на счете будет менее 150 грн. Поэтому рассчитывать, что любое пополнение автоматически снимет статус неактивного, не стоит.

Если же на счете есть деньги, комиссия будет постепенно уменьшать остаток даже в том случае, если вы не проводите никаких операций.

Что нужно сделать до 1 ноября

Проверить, нет ли в «Ощадбанке» давно забытых счетов без карты.

Уточните в контакт-центре или отделении, подпадает ли ваш счет под новый тариф и какие действия помогут избежать комиссии.

Если счет не нужен, официально закройте его, предварительно сняв или перечислив остаток.

Следует помнить, что закрытие счета осуществляется исключительно в соответствии с официальной процедурой. Если просто перестать им пользоваться, он останется открытым, и плата будет начисляться и дальше.