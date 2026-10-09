Пенсия в 60 лет становится всё более недостижимой. С нового года планка стажа повысится, и не все успеют её преодолеть

С 1 января 2027 года в Украине вновь повысятся требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Если сейчас, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь 33 года стажа, то в следующем году планка поднимется до 34 лет. Для выхода на пенсию в 63 года требование увеличится с 23 до 24 лет. Для 65-летних ничего не меняется — достаточно 15 лет.

Речь идет о положениях статьи 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтапное ужесточение требований было утверждено ещё в 2017 году и реализуется в соответствии с графиком. В следующем году состоится предпоследний этап, а в 2028 году требования достигнут максимума. Для получения пенсии в 60 лет потребуется 35 лет стажа, для получения в 63 года — 25 лет.

Заголовки вроде «кто не сможет получать выплаты» несколько преувеличивают ситуацию. Те, кому не хватит стажа, не теряют право на пенсию, они просто получат её позже. Существует три сценария. Кто наработал 34 года и более, выходит на пенсию в 60 лет. Тех, у кого стаж составляет от 24 до 33 лет, отправят на пенсию в 63 года, а остальные с 15 до 23 лет попадают в категорию 65-летних. Если же к 65 годам не набралось даже 15 лет, классическую пенсию по возрасту человек не получит, а лишь государственную социальную помощь. Важно и то, что стаж учитывается на дату, когда человеку исполняется 60, 63 или 65 лет. Поэтому, если 60-летие приходится на 2026 год, действует требование 33 лет.

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Теоретически выйти на пенсию в 60 лет вполне реально. Если начать работать в 22 года и не делать перерывов, к 60-летию можно накопить даже 38 лет стажа. Но на практике этому мешают несколько факторов. Первая — теневая занятость. Зарплата «в конверте» не дает ни стажа, ни права на будущую пенсию, и даже пять таких лет могут фактически отложить выход на пенсию. Вторая причина заключается в том, что из-за пандемии и полномасштабной войны часть украинцев потеряла работу, что ударило даже по тем, кто планировал работать непрерывно. С каждым годом количество людей, которые успевают выполнить требования и выйти на пенсию вовремя, сокращается.

Еще одна проблема связана с размером выплат. По данным ПФУ, которые приводят украинские СМИ, средняя пенсия в апреле 2026 года составляла 7 236 грн, а почти 45% пенсионеров, более 4,5 млн человек, получали менее 5 000 грн. Украинские издания также напоминают, что тем, кому не хватает небольшого количества стажа, закон позволяет «докупить» его, уплатив единый социальный взнос. Впрочем, прежде чем прибегать к этому, стоит проверить свой стаж в ПФУ и подтвердить периоды работы документами.