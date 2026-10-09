Пенсія у 60 років усе далі. З нового року планка стажу зросте, і не всі встигнуть її подолати

З 1 січня 2027 року в Україні знову зросте вимога до страхового стажу для виходу на пенсію. Якщо нині, щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати 33 роки стажу, то наступного року планка підніметься до 34. Для виходу у 63 роки вимога зросте з 23 до 24 років. Для 65-річних нічого не змінюється, достатньо 15 років.

Йдеться про положення статті 26 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Поетапне підвищення вимог ухвалили ще 2017 року, і воно діє за графіком. Наступного року відбудеться передостанній крок, а у 2028-му вимоги досягнуть максимуму. Для пенсії в 60 років знадобиться 35 років стажу, для 63 років 25 років.

Заголовки на кшталт «хто не зможе отримувати виплати» дещо перебільшують ситуацію. Ті, кому не вистачить стажу, не втрачають право на пенсію, вони лише отримують її пізніше. Є три сценарії. Хто напрацював 34 роки і більше, виходить у 60 років. Тих, хто має від 24 до 33 років, відправлять на пенсію у 63, а решта з 15 до 23 років потрапляє до категорії 65-річних. Якщо ж до 65 років не набралося навіть 15 років, класичну пенсію за віком людина не отримає, а лише державну соціальну допомогу. Важливо й те, що стаж враховують на дату, коли людині виповнюється 60, 63 чи 65 років. Тому якщо 60-річчя припадає на 2026 рік, діє вимога 33 роки.

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Теоретично вийти на пенсію у 60 цілком реально. Якщо почати працювати у 22 роки і не мати перерв, до 60-річчя можна накопичити навіть 38 років стажу. Але на практиці заважають кілька речей. Перша — тіньова зайнятість. Зарплата «в конверті» не дає ні стажу, ні права на майбутню пенсію, і навіть п’ять таких років можуть фактично відсунути вихід на пенсію. Друга причина в тому, що через пандемію та повномасштабну війну частина українців втратила роботу, що вдарило навіть по тих, хто планував працювати безперервно. З кожним роком кількість людей, які встигають виконати вимоги й піти на пенсію вчасно, скорочується.

Додаткова проблема в розмірі виплат. За даними ПФУ, які наводять українські медіа, середня пенсія у квітні 2026 року становила 7 236 грн, а майже 45% пенсіонерів, понад 4,5 млн людей, отримували менше 5 000 грн. Українські видання також нагадують, що тим, кому бракує невеликої кількості стажу, закон дозволяє «докупити» його, сплативши єдиний соціальний внесок. Утім, перед тим як вдаватися до цього, варто перевірити свій стаж у ПФУ та підтвердити періоди роботи документами.