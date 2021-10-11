Чому Monobank та Приватбанк блокує рахунки українців

На сайті Міністерства фінансів почали з’являтися тривожні для багатьох українців повідомлення. Клієнти Приватбанк та Монобанк повідомляють про те, що відбувається арешт рахунків з відносно великими сумами. Для того, щоб власний рахунок знову став активним, українці мають надати докази того, що гроші отримані законно. Також обов’язково мають бути сплачені податки.





До таких випадків відноситься історія молодої українки (громадянці всього 21 рік). Вона відкрила рахунок у Monobank, отримала на нього грошовий переказ 50 тисяч гривень. Після чого їй надійшло повідомлення від банку, в якому вимагали пояснити звідки надійшли гроші. Для цього клієнтка банку відправляла копії документів, заповнювала заяви та чекала тиждень. Після чого їй відмовили у розблокуванні карти. Розпорядитися власними коштами вона не має змоги.

У службі підтримки банку лише пояснили, що аналізують її ситуацію. Скільки це займе часу, достеменно невідомо. Її попросили очікувати результатів аналізу.

Підприємець та клієнт Приватбанку повідомив про аналогічну ситуацію що сталася із ним на початку жовтня. На його рахунку зараз заморожені 400 тисяч гривень. Як пояснює «постраждалий», він має рахунок ФОПа, менеджер компанії запросив інвойси на платіжки у банку. Натомість йому заморозили рахунок. Коли почали виясняти у чому річ, було вже запізно, із підприємцем розірвали усі контракти.

Зараз він відновлює доступ до рахунків. Банк перепросив, натомість не запропонував жодної компенсації.

Причиною таких подій став фінансовий моніторинг. На жаль система працює недосконало і в результаті помилок страждають всі: фізичні та юридичні особи. Але є й дивна темна сторона моніторингу, а саме те, що шахраї без проблем продовжують виводити свої кошти. Наразі серед постраждалих звичайні громадяни.