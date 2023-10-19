В Україні співробітник військкомату фіктивно зарахував на військову службу футболістів

Представник військового комісаріату в Івано-Франківську нібито оформлював футболістів і тренерів на військову службу під неправдивими приводами. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) України у Telegram.

Відомство встановило, що ця особа неправдиво зареєструвала сімох членів, серед яких були гравці та тренери місцевої професійної футбольної команди, у підрозділі охорони.

Ці особи не виконували жодних службових обов’язків. Однак вони отримали фінансову та матеріальну вигоду на загальну суму близько 1,5 мільйона гривень.

Раніше заступник міністра оборони України Наталія Калмикова зазначала, що значна кількість українців намагається ухилитися від призову на строкову службу.