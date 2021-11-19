Названо ТОП-3 найбільш невірних знаків зодіаку

Вірність – це важка ноша. Вона непроста не лише для тих, хто стримує свої первісні інстинкти у пошуках чергового об’єкта бажання, а й для тих, хто керується своїм внутрішнім кодексом честі і нізащо не дозволить собі зраду. Проте перші можуть неабияк зіпсувати вашу довіру до партнерів, тому варто точно знати, які знаки зодіаку схильні до зрад .





3. Рак

Цей знак славиться своєю скромністю, романтичністю та ніжністю. Часто за цією тихою натурою вони приховують свої справжні бажання. Адже виявляється, їхні бажання — це стабільні полігамні відносини або поліморфні.

2. Овен

Овни зраджують не тому, що вони керуються своїми інстинктами. Цей знак все життя перебуває у пошуках того ідеального супутника життя, якому не зраджуватиме і цінуватиме до кінця своїх днів. Проблема в тому, що рано чи пізно Овни у всіх знаходять недоліки, адже ніхто не є ідеальним.

1. Стрілець

Стрільці славляться своєю волелюбністю. Недарма за все своє життя вони проходять через узи п’яти чи навіть шести шлюбів. Справа не в тому, що їхнім партнерам погано з ними чи самих Стрільців щось не влаштовує — проблема полягає в тому, що їм нудно зраджувати одному й тому партнеру. Їм потрібний «драйв» та емоції, а що може дати більше емоцій, ніж постійна зрада новим партнерам?